TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.
Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Merkezi'nde Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılandı.
Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı