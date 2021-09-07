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TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

07.09.2021 20:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

TEKİRDAĞ (AA) - TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Atık Su Arıtma Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

Komisyon Başkanı Mustafa Demir ve beraberindeki heyet, Ergene-1 Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Merkezi'nde Vali Aziz Yıldırım tarafından karşılandı.

Demir ve beraberindeki komisyon üyeleri tesislerde incelemelerde bulunarak, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı

TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu Tekirdağ'da inceleme yaptı
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