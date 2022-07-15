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TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

15.07.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, memleketi Bayburt'ta çeşitli ziyaretler yaptı.

Vali Cüneyt Epcim'i makamında ziyaret eden Kavcıoğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Bayburt'ta bulunduğunu belirterek, kentte olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kavcıoğlu, önemli bir günde kentte olduğunu, 15 Temmuz'un seneyi devriyesinde Bayburt'ta bulunmanın anlamlı olduğunu söyledi.

Vali Epcim de Kavcıoğlu'nu ağırlamaktan mutluluk duyduklarını dile getirerek, "Bayburt'umuza geçmişte çok büyük hizmetleri olmuş, şu anda da TCMB Başkanı olarak çok kritik dönemde önemli bir vazifeyi icra eden değerli büyüğümüzü Bayburt Valiliğinde ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Daha sonra Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci ile Bayburt Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Kavcıoğlu, Şeyh Hayran Mahallesi'nde esnafla bir araya geldi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu Bayburt'ta ziyaretlerde bulundu

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