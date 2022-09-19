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  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu:

19.09.2022 14:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnfaz koruma memurlarının Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilmesi lazım"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, infaz koruma memurlarının, Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Sarıgül, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla hayatta olan gazilere uzun ömür ve şifa, ebediyete irtihal edenlere ise Allah'tan rahmet diledi.

Mustafa Sarıgül, "Can azizdir ama, candan aziz olan vatandır. Toprakları vatan yapan da şehit ve gazilerdir. Onlara olan borcumuzu asla ödeyemeyiz. Şehitlerimizin ailelerine ve gazilerimize sahip çıkmamız lazım. Şehit ve gazi maaşlarını artırmamız lazım." diye konuştu.

Türkiye'nin çok ciddi iç ve dış sorunlarının olduğunu, sınırlarında beka sorunu yaşadığını savunan Sarıgül, "Sekiz ay değil, sekiz saat dahi beklemeye tahammülümüz yok ama iktidar kendi sahasında top gezdiriyor. Seçim için uygun zamanı bekliyor. Meclis'teki muhalefet de seçimden sonra hallederiz modunda geziyor." ifadesini kullandı.

Sarıgül, toplumsal barış affı çağrısı yapmak için gittiği cezaevlerindeki infaz koruma memurlarının büyük bir özveriyle çalıştıklarına tanık olduğunu vurgulayarak, "İnfaz koruma memurlarının Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilmesi lazım." dedi.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu:

- "İnfaz koruma memurlarının Emniyet Hizmetleri Sınıfı'na dahil edilmesi lazım"

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu

TDP Genel Başkanı Sarıgül, haftalık basın toplantısında konuştu

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