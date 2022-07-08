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TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

08.07.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) organizasyonunda Van'da 1500 büyükbaş hayvan kesilerek etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

"Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş" temasıyla düzenlen "2022 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu"nda hazırlıklarını tamamlayan TDV, Van'da iki noktada kesim faaliyeti gerçekleştirecek.

1500 büyükbaş hayvanın kesileceği noktaları denetleyen TDV ekipleri, kurbanlıkların sağlık kontrollerini yaptı.

TDV Kıdemli Satınalma Uzmanı Mustafa Türker, AA muhabirine, kesim öncesi tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Hayvanların kontrollerini gerçekleştirerek kesim alanlarındaki eksikleri giderdiklerini anlatan Türker şunları kaydetti:

"Hayvanlar sıraysa kesim alanına alınıyor. Burada kesimler İslami şartlara uygun yapılıyor. Etler uygun ortamda bir gün dinlendiriliyor. Sonra kemiklerden ayrıştırılarak vakumlanıyor. Bu işlemlerden sonra soğuk depolarda şoklanan etler Türkiye'deki birçok noktada ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Yarın kesim gerçekleştirecek. Van için iki bölgede kesim yapıyoruz. 1500 büyükbaş hayvan kesilecek. Eş zamanlı olarak bayram süresince Diyarbakır ve Konya'da toplu kesimlerimiz olacak."

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

TDV, Van'da kesilecek 1500 kurbanın etini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

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Kurban Bayramı Van

Van Namaz Vakitleri 8 Temmuz Cuma

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02:55
Sabah
04:43
Öğle
12:17
İkindi
16:10
Akşam
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Yatsı
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