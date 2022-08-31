TDV'nin Özel Destek Akademi Yaz Kampı seminerlerle başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) düzenlenen Özel Destek Akademi Yaz Kampı'nda ilk seminer İslam tarihçisi, fikir adamı ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma tarafından verildi.

Vakfın, yurt içinde burs verdiği mühendislik, hukuk, tıp ve diğer fakültelerde okuyan öğrencilere yönelik düzenlediği eğitim kampı Bahçelievler Şehit Mehmet Karaaslan Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde başladı.

TDV Akademik ve Kültürel Eğitim Uzmanı Huzeyfe Öztürk, seminer öncesi yaptığı açıklamada, vakfın birçok alanda organizasyon ve yardım faaliyetleri yürüttüğünü, birçok öğrenciye burs ve eğitim desteği verdiğini dile getirdi.

Öztürk, TDV'nin 13 farklı burs programı bulunduğunu belirterek, bu programlardan yerli ve uluslararası çok sayıda öğrencinin faydalandığını kaydetti.

Bu yaz döneminde Mardin, Ankara, Bursa ve İstanbul'da farklı eğitim kampları düzenlediklerini ifade eden Öztürk, "İstanbul'da özel destek akademi burs programımız bugün itibariyle başladı ve 5 Eylül'de tamamlanacak. Bu programımızda öğrenci kitlesi ilahiyat ve İslami ilimler fakülteleri dışında kalan bölümlerde okuyan öğrencilerimizi kapsıyor. Bunların tamamı Türkiye Diyanet Vakfı burslu olan öğrenciler." dedi.

Öztürk, kamp programı kapsamında yerinde tarih eğitimleri, kültürel geziler, sosyal aktiviteler, sportif faaliyetler ve alanında uzman isimlerin seminerleri bulunduğunu anlatarak, eğitimlere tamamı gönüllü, 20 şehirden 30'u kız, 15'i erkek toplam 45 öğrencinin katıldığını sözlerine ekledi.

Kamp programının ilk seminerinde İslam tarihçisi, fikir adamı ve yazar Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, öğrencilere tarih bilinci ve İslam tarihi üzerine bilgiler verdi.

Yaz kampı, Tarihi Yarımada gezisi ve diğer etkinliklerle 5 Eylül'e kadar devam edecek.