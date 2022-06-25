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"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

25.06.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Etkinlik kapsamında lavanta tarlasında defile düzenlendi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen "Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" kapsamında lavanta tarlasında defile düzenlendi.

Etkinliklerin son gününde modacı Cafer Andıç tarafından tasarlanan kıyafetler 30 manken tarafından mor çiçekler arasında sergilendi.

Yazır Mahallesi'ndeki lavanta tarlasında defilenin ardından mor ve eflatunun tonlarını fon yapan fotoğraf tutkunları da en güzel kareyi yakalamaya çalıştı.

Vatandaşlar lavanta tarlasında oluşturulan dekorların önünde fotoğraf çektirmek için birbiriyle yarıştı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, Tekirdağ'ın lavantayla adını bundan sonra daha çok duyuracağını söyledi.

Hacıoğlu, etkinliklere yoğun bir katılım olduğunu ifade ederek, "Geçen sene ile bu yıl karşılaştırıldığında olağanüstü bir fark var. Geçen yıl salgın şartları altında yapılmıştı. Etkinlik bu yıl doruğa ulaştı. Türkiye'de ilk defa bir lavanta bahçesinde defile düzenlendi.” diye konuştu.

Modacı Andıç da Tekirdağ'da güzel bir ilke imza atarak mor tarlada defile düzenlediklerini söyledi.

Lavanta günleri bugün yapılacak etkinliklerin ardından sona erecek.

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

- Etkinlik kapsamında lavanta tarlasında defile düzenlendi

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

"Tekirdağ 2. Lavanta Günleri" etkinlikleri devam ediyor

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