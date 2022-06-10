TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri'nde Recep Kara, başpehlivan oldu.
Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyon, 400 güreşçinin katılımıyla sahil dolgu alanda gerçekleştirildi. 28 pehlivanın mücadele ettiği başpehlivanlık müsabakalarında rakiplerini yenen Hasan Cengiz ve Recep Kara, final müsabakasında karşılaştı.
Hareketli başlayan müsabakanın sonunda Kara, Cengiz'i yenerek müsabakanın galibi oldu.
Kara, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok zorlu bir maç olduğunu ifade ederek, "Final üstü bir maç oldu. Mücadelesinden dolayı arkadaşımı tebrik ediyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a armağan olsun." dedi.
Başpehlişvan Kara madalyasını ve kupasını engelli genç Giray Muhammet Beşli'ye hediye etti.
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel de Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde 8 yıl üst üste başpehlivan olan Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan adına düzenlenen güreşlerin başarılı bir şekilde tamamladıklarını söyledi.
Tekirdağ Hüseyin Pehlivan Yağlı Güreşleri sona erdi
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