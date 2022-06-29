Tekirdağ'da "6. Hasat Bayramı" kutlandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesince "6. Hasat Bayramı" etkinliği düzenlendi.

Kapaklı ilçesi Uzunhacı Mahallesi'ndeki programda konuşan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ'ın önemli bir tarım kenti olduğunu söyledi.

Albayrak, belediye olarak her zaman çiftçinin yanında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tekirdağ'ın tarım, hayvancılık, üniversite, sanayi, turizm ve lojistik gibi önemli vizyonları var. Tarım ve hayvancılığa geldiğimiz zaman Tekirdağ, arazisinin yüzde 65,8'ini tarımda kullanıyor. Kentin böylesine önemli bir potansiyeli var. Türkiye'de üretilen buğdayın 20'de biri, ayçiçeğinin yüzde 30'u, kanolanın yüzde 65'i, arpanın yüzde 3'ü Tekirdağ'da üretiliyor. Türkiye'de ortalama dekarda buğday verimi 280 kilogram. Tekirdağ'da verim ise dekarda 512 kilogram. Allah kentimize böyle güzellikler vermiş."

Konuşmaların ardından çekiliş yapılarak çiftçilere çeşitli hediyeler verildi. Bereket duasının ardından tarlada buğday hasadı yapıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Albayrak ve Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de biçerdövere binerek hasada katıldı.

Programa, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Eker, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, ziraat oda başkanları, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.