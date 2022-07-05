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Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

05.07.2022 10:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı Belediyesi tarafından yaygınlaştırılması amacıyla 60 dönümlük alanda ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadına başlandı.

Belediyenin iştiraki Kent AŞ tarafından Karlı Mahallesi'ndeki 60 dönümlük alana geçen yıl ata tohumu kunduru cinsi buğday ekildi.

Yaklaşık 25 ton verim beklenen buğdayın hasadına başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Çetin, AA muhabirine, bölgede örnek bir tarımsal yatırım projesini hayata geçirdiklerini söyledi.

Çetin, "Bu yıl hasattan elde edilen tohumlarımızı daha büyük alana ekip ata tohumlarımızı yaşatmak istiyoruz. Arzu eden çiftçilerimize de bu tohumlarımızı verip çoğaltmayı istiyoruz." dedi.

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

Tekirdağ'da 60 dönümde ekilen "kunduru" cinsi buğdayın hasadı yapılıyor

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ ata tohumu kundura

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