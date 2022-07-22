Tekirdağ'da 800 keklik doğaya salındı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, kekliklerin doğal dengenin sağlanması bakımından son derece faydalı olduğunu belirterek, "Keklikler keneleri çok güzel avlıyorlar." dedi.

Afyonkarahisar Şuhut Yaban Hayvanı Üretim Çiftliğinden alınan 800 keklik, Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Süleymanpaşa ve Şarköy ilçelerinde doğaya bırakıldı.

Vali Yıldırım, Işıklar Mahallesi'nde düzenlenen programda, bölgedeki hayvan varlığını artırmayı amaçladıklarını söyledi.

Türkiye'nin pek çok yerinde her yıl doğaya keklik salındığını anımsatah Yıldırım, şunları kaydetti:

"Keklikler keneleri çok güzel avlıyorlar. Keklikler doğal dengenin sağlanması bakımından son derece faydalı. Keklikler zaman zaman yabani hayvanlara yem olabiliyor ama o da doğal denge. Doğada her canlıya ihtiyaç var. Bu canlıların yok olması doğanın dengesinin bozulmasına neden oluyor. Biz de keklikleri doğaya salarak doğal dengenin sağlanmasına katkı sağlamaya çalışıyoruz. Ümidimiz kekliklerini popülasyonunu bıraktığımız yerlerde sağlayarak çoğalması yönünde."

Programa Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, kurum müdürleri ve Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri katıldı.