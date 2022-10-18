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Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

18.10.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ Valiliği ve Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğünce Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi düzenlendi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen serginin açılışında, Azerbaycan halkının bağımsızlık gününü kutladı.

Yıldırım, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki devlet tek millet olduğunu vurguladı.

Türk dünyasının hiçbir zaman esaret altında kalamayacağını ifade eden Yıldırım, "18 Ekim 1991 yılında Azerbaycan, azatlığını almıştı. İşte o günden bu yana 31 yıl geçti. Bizim İstiklal Marşı’mızda 'Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım' mısrası var. İşte bütün Türk dünyası böyle. Onlara esaret hiçbir şekilde yaraşmaz, hiçbir şekilde yakışmaz. Onlar da esaret altında kalamazlar. Kanlarında akan kan, onları böyle yönlendirir. Onun içindir ki aynı mısralar Azerbaycan için de geçerlidir." diye konuştu.

Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu da Azerbaycan'ın bağımsızlık gününü, iki devlet tek millet anlayışıyla onurlandırmak istediklerini söyledi.

Sergide fotoğrafları yer alan Hakan Tokuç ise kendisinin üsteğmen rütbesiyle 1994 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Azerbaycan ordusunun güçlendirilmesi kapsamında bölgede bulunduğu sırada fotoğrafları kaydettiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Yıldırım ve katılımcılar sergiyi gezdi.

"Kardaş Kömeği" (Azerbaycan dilinde yardım etmek) adlı Azerbaycan'dan kesitlerin yer aldığı 65 fotoğraftan oluşan sergi 28 Ekim Cuma gününe kadar gezilebilecek.

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

Tekirdağ'da, Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü kapsamında "Kardaş Kömeği" fotoğraf sergisi açıldı

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