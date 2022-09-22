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Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

22.09.2022 12:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak içki üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, Çorlu, Şarköy ve Marmaraereğlisi ilçelerinde belirlenen adreslerde arama yaptı.

Aramada, bin 750 litre kaçak içki, 343 litre etil alkol, 468 alkollü içecek aroması ve damıtma kazanı ele geçirdi.

Adreslerde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

Tekirdağ'da bin 750 litre kaçak içki ele geçirildi

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ içki jandarma

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