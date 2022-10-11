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Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

11.10.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2 bin 500 hektarda 375 bin ceviz ağacından 1500 ton rekolte bekleniyor

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı.

Tekirdağ Orman İşletme Müdürü Ali Şen, AA muhabirine ceviz hasat mesaisinin başladığını söyledi.

375 bin cevizi ağacının bulunduğu 2 bin 500 hektar bozuk orman arazilerinden geçen sene 1200 ton verim elde edildiğini ifade eden Şen, bu sene yaklaşık 1500 ton rekolte beklediğini belirtti.

Bozuk orman arazilerinde üretim yapılmasının son derece kıymetli olduğunu ve arazi tahsisi yapılan üreticilerden isteyenlere fidan desteği de sağlandığını belirten Şen, hasadın hayırlı olmasını diledi.

-"Ceviz üretimi arttı"

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Naip köyünde ağaçlandırma sahası olan orman arazisinde görevli Ziraat Mühendisi Abdulkadir Danışman ise vasfını yitirmiş orman arazilerinde sürdürülebilir tarımın önemine vurgu yaptı.

Yaklaşık 1000 dönüm üzerinde tarım yaptıklarını aktaran Danışman, şunları kaydetti:

"Son yıllarda ceviz üreticileri artmış durumda. Bakanlığın vermiş olduğu destekle beraber vasfını yitirmiş orman arazileri ciddi oranda yükseliş kaydetmekte. Bununla beraber özel alanlarda da dikimler gerçekleşmekte.Bu şekilde devam ettiği sürece şu an sadece iç pazara giden Türk cevizinin, ilerleyen yıllarda Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihracatı söz konusu olabilecek. Bu durum büyük önem arz etmektedir."

Danışman, 9 yıldır büyük bir gayretle çalıştıklarını belirten Danışman, vasfını yitirmiş orman arazilerini verimli hale dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve milli ekonomiye katkı ve bölge halkına istihdam sağlandığını dile getirdi.

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

-2 bin 500 hektarda 375 bin ceviz ağacından 1500 ton rekolte bekleniyor

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

Tekirdağ'da bozuk orman arazisinde yetiştirilen cevizlerin hasadı başladı

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