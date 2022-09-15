Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Okan Keser (27) idaresindeki 22 RE 477 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, M.D'nin (34) kullandığı 59 TN 754 plakalı otomobille çarpıştı.
Otomobillerin takla atarak savrulduğu kazada, sürücüler ile Okan Keser'in kullandığı araçta bulunan Derya ve Yağız Keser yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden M.D'nin 267 promil alkollü olduğu belirlendi.
Öte yandan kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı
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