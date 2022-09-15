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Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

15.09.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Okan Keser (27) idaresindeki 22 RE 477 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde, M.D'nin (34) kullandığı 59 TN 754 plakalı otomobille çarpıştı.

Otomobillerin takla atarak savrulduğu kazada, sürücüler ile Okan Keser'in kullandığı araçta bulunan Derya ve Yağız Keser yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Sürücülerden M.D'nin 267 promil alkollü olduğu belirlendi.

Öte yandan kaza, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

- Kaza güvenlik kamerasına yansıdı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Tekirdağ'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

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Tekirdağ Çerkezköy kaza

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