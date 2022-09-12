TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak için "Kalbim pati pati atıyor" fotoğraf sergisi açıldı.
Bir Umut Hayvanları Koruma Derneği üyesi hayvanseverler sokaklarda bakımını yaptıkları engelli ve yaralı kedi ile köpeklerin fotoğraflarını çekti.
Hayvanseverler tarafından çekilen 50 fotoğrafın yer aldığı sergi Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi 5 gün boyunca ziyarete açık olacak.
Dernek Başkanı Tekin Şahin, AA muhabirine sokak canlarına karşı herkesin duyarlı olması gerektiğini düşündükleri için sergi düzenlediklerini söyledi.
Her hayvan fotoğrafının ayrı hikayesi olduğunu dile getiren Şahin, "Özellikle okullara da haber verdik. Öğrencilerin de gelip bu sergiyi görmesini istiyoruz. Önümüzdeki günlerde öğrencilerin yoğun ilgi göstermesini bekliyoruz. Öğrencilere anlatıp onlara da hayvan sevgisini aşılayacağız. Herkesi sergimize bekliyoruz. Herkesin gelip bu hayvanların hikayelerini dinleyip sokak canları için bir şeyler yapması için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.
Tekirdağ'da "Kalbim pati pati atıyor" fotoğraf sergisi açıldı
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