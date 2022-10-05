Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk Batı (21) ile Resul Ilık (27) iş yerinde şakalaşırken, mağaza çıkış kapısına çarparak düşen iki arkadaş bu sırada kırılan kapı camıyla yaralanmıştı.

Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

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