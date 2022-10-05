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Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

05.10.2022 08:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da iş yerinde şakalaştığı arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Berk Batı, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. Batı, taksirli ölüme neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk Batı (21) ile Resul Ilık (27) iş yerinde şakalaşırken, mağaza çıkış kapısına çarparak düşen iki arkadaş bu sırada kırılan kapı camıyla yaralanmıştı.

Resul Ilık hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Berk Batı tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.

Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

Arkadaşıyla şakalaşırken çarptığı market kapı camı karnına batan genç öldü

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