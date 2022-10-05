TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da iş yerinde şakalaştığı arkadaşının ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Berk Batı, Tekirdağ Adliyesine sevk edildi. Batı, taksirli ölüme neden olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk Batı (21) ile Resul Ilık (27) iş yerinde şakalaşırken, mağaza çıkış kapısına çarparak düşen iki arkadaş bu sırada kırılan kapı camıyla yaralanmıştı.
Resul Ilık hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamamış, Berk Batı tedavisinin ardından gözaltına alınmıştı.
Tekirdağ'da şakalaşırken arkadaşının ölümüne neden olan zanlı tutuklandı
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