Tekirdağ'da şehit yakınları ve gaziler 15 Temmuz programında bir araya geldi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da şehit aileleri ve gaziler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen programda buluştu.

Kentte bir otelde düzenlenen programda, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, şehit aileleri ve gazileri kapıda karşıladı.

Vali Yıldırım programda yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'da milletin tek yürek olup eşine az rastlanır bir kahramanlık destanı yazmış olmasının gururunun hep birlikte bir kez daha idrak edildiğini söyledi.

Türk milletinin yeniden dirilişinin destanı olan 15 Temmuz günü, tanklar, toplar, uçaklar ve modern silahların millet iradesi karşısında etkisiz kaldığını ifade eden Yıldırım, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un dediği gibi 'Girmeden tefrika bir millete düşman giremez. Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez'. Milletimiz tıpkı Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde olduğu gibi yeri geldiğinde bir kez daha kahramanlık destanı yazacağını, vatanını ne pahasına olursa olsun koruyacağını ve bu uğurda gözünü kırpmadan gazi ve şehit olabileceğini göstermiştir." dedi.

Yıldırım, milletin, 15 Temmuz gecesi, yurdun dört bir yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara akın ederek FETÖ/PDY terör örgütünün hain girişimini kahraman güvenlik güçleriyle birlikte bertaraf ettiğini dile getirerek, "Milletimiz bu hain şer odaklarına karşı iman dolu sinesiyle adeta çelikten bir set oluşturarak birlik ve beraberliğine ve istiklaline kast etmek isteyenlere geçit vermemiştir. Malazgirt Savaşı, Çanakkale Savaşı, Sakarya Savaşı ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nde olduğu gibi 15 Temmuz gecesi de şanlı bir destan yazılmış, milli iradeye kasteden hainler emellerine ulaşamamıştır. Bu kutlu mücadele bize, vatan mevzu bahis olduğunda bu milletin hiç düşünmeden aynı safta birlik ve beraberlik içerisinde omuz omuza duracağını ve milletimizin her bir ferdinin ezanı, bayrağı, özgürlüğü ve geleceği için gerektiğinde yenilmez birer kahramana dönüşebileceğini ispatlamıştır." diye konuştu.

15 Temmuz günü, bin yıldır hep süre geldiği gibi bugün ve gelecekte de Türkiye'nin sahibinin bu asil millet olduğunun bir kez daha teyit edildiğini aktaran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Türk milletinin ilerleyişini, yükselişini engellemek, karşı durmak isteyenler başarılı olamayacaklardır. Türk milleti, aydınlık, müreffeh yarınlara doğru ilerleyişini sürdürmeye devam edecektir. Şehitlik mertebesine yükselen şehitlerimize ve gazilik onuruna erişen vatanımızın asil evlatları olan sizlere minnet ve şükran borçluyuz. Sizler sayesinde millet meclisimiz ve kurumlarımız ele geçirilemedi, milli irade gasbedilmedi ve istiklalimize, istikbalimize pranga vurulamadı."

Konuşmaların ardından Yıldırım, şehit aileleri ve gazilerle bir süre sohbet etti.

Programa, vali yardımcıları ve kurum müdürleri katıldı.