YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

17.07.2021 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu: - "Türkiye'de ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği il Tekirdağ. Özellikle çiçek açtığı dönemde fotoğraf ve doğaseverler için fırsat sunuyor. Bizler de bu güzelliği tüm Türkiye'ye yaymak, herkesin dikkatini Tekirdağ'a çekmek için ulusal bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da 1 milyon 600 bin dekarda ekilen ayçiçeklerinin açmasıyla sarıya boyanan tarlalar, fotoğraf tutkunları için doğal stüdyoya dönüşüyor.

Bu yıl hava sıcaklığı ve yağışın istenilen düzeyde olmasıyla açan ayçiçekleri, bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, AA muhabirine, özellikle gün doğumu ve batımında ayrı bir güzellik sunan ayçiçeklerinin fotoğrafçılar için doğal stüdyoya dönüştüğünü söyledi.

Ayçiçeklerinin tarıma olduğu gibi turizme de önemli katkısı olduğunu belirten Hacıoğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye'de ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği il Tekirdağ. Özellikle çiçek açtığı dönemde fotoğraf ve doğaseverler için fırsat sunuyor. Bizler de müdürlük olarak bu güzelliği tüm Türkiye'ye yaymak, herkesin dikkatini Tekirdağ'a çekmek için ulusal bir fotoğraf yarışması düzenliyoruz. Fotoğraf yarışması Trakya Birlik'in sponsorluğunda gerçekleştiriliyor. Fotoğraf tutkunlarını ilimize bekliyoruz. Başvurular başladı ve eylül ayına kadar devam edecek."

Hacıoğlu, görsel şölen sunan tarlaları herkesin görmesini istediklerini dile getirerek, "Sadece bölgemizden değil bütün Türkiye'den fotoğraf tutkunlarının ilimize gelip bu güzellikleri karelerine yansıtsın istiyoruz. Yarışmanın şartnamesi müdürlüğümüzün sitesinde mevcut. Birinci, ikinci, üçüncü, mansiyon ve sergilemeye değer görülen fotoğraflara para ödülü verilecek." dedi.

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

- İl Kültür ve Turizm Müdürü Hacıoğlu: - "Türkiye'de ayçiçeğinin en fazla yetiştirildiği il Tekirdağ. Özellikle çiçek açtığı dönemde fotoğraf ve doğaseverler için fırsat sunuyor. Bizler de bu güzelliği tüm Türkiye'ye yaymak, herkesin dikkatini Tekirdağ'a

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Tekirdağ'da tarlaları sarıya boyayan ayçiçekleri fotoğraf tutkunlarını bekliyor
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 17 Temmuz Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:45
Öğle
13:21
İkindi
17:19
Akşam
20:47
Yatsı
22:31

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler17 Temmuz Cumartesi

Burcu Durgut Eczanesi
Suleymanpasa
Ece Eczanesi
Suleymanpasa
Tunç Eczanesi
Suleymanpasa
Yasemin Eczanesi
Suleymanpasa
Karagöz Eczanesi
Kapakli
Yıldız Eczanesi
Kapakli
Nurgül Eczanesi
Ergene
Tümünü Göster
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

Aliağa'da gemi geri dönüşüm bölgesindeki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Sivas'ta defnedildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Adana Demirspor'un sağ beki Svensson: "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var"

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

Giresun'da etkili olan yağışın oluşturduğu hasar gideriliyor

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

1915 Çanakkale Köprüsü'yle kilometrelerce uzayan feribot kuyrukları tarihe karışacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.