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Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

15.07.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde traktöre arkan çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı.

B.T. idaresindeki 34 MSZ 96 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Ortaokul Caddesi'nde K.M.A'nın kullandığı 59 AL 670 plakalı traktöre çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü B.T. ve otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kumbağ-Tekirdağ yolunda bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, otomobilin kaldırılması ve temizlik çalışmasının ardından normale döndü.

Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

Tekirdağ'da traktöre çarpan otomobildeki 6 kişi yaralandı

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Tekirdağ kaza yaralı

Tekirdağ Namaz Vakitleri 15 Temmuz Cuma

İmsak
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Sabah
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Öğle
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İkindi
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