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Tekirdağ'dan Azerbaycan'a trenle tohumluk buğday gönderildi

15.10.2021 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MEDLOG Lojistik yöneticisi Erdem Özen: - "Tohumlar Edirne ve Tekirdağ'daki firmalardan bizim araçlarımızla teslim alındı, istasyona getirildi. Buradan da çiftçilik yapılmak üzere Karabağ'a sevk edilecek"

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'dan Azerbaycan'a trenle tohumluk buğday ihraç edildi.

MEDLOG Tekirdağ Tren İstasyonu'nda, Anadolu ve Orta Avrupa yüklerinin yanı sıra Orta Asya yükleri de elleçleniyor.

Bu kapsamda buğday tohumu yüklü 28 konteyner, Tekirdağ ve Edirne'deki firmalardan MEDLOG Lojistik'e ait araçlara yüklenerek istasyona getirildi.

Konteynerler, demir yoluyla Azerbaycan'daki alıcıya teslim edilmek üzere yola çıktı. Böylece, Trakya’daki üreticiler ile Türk cumhuriyetlerindeki alıcılar arasında kesintisiz demir yolu bağlantı ağı kurulmuş oldu.

MEDLOG Lojistik yöneticisi Erdem Özen, gazetecilere yaptığı açıklamada, Tekirdağ Tren İstasyonu'nda bir ilki gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu çalışmaların devamının da geleceğini belirten Özen, şöyle konuştu:

"Burada 45'lik konteyner elleçleme hizmetini ilk defa veriyoruz. Azerbaycan-Ermenistan savaşı sonrası kurtarılmış bölgeye arpa ve buğday tohumu sevkine dahil olduk. Bunun devamının geleceği bilgisi de var elimizde. Bu bakımdan bizim için önemli bir gelişme. Tohumlar Edirne ve Tekirdağ'daki firmalardan bizim araçlarımızla teslim alındı, istasyona getirildi. Buradan da çiftçilik yapılmak üzere Karabağ'a sevk edilecek. Oradaki atıl araziyi çiftçiliğe uygun hale getirmek üzere sevkiyatlar yapılacak."

Tekirdağ'dan Azerbaycan'a trenle tohumluk buğday gönderildi

- MEDLOG Lojistik yöneticisi Erdem Özen: - "Tohumlar Edirne ve Tekirdağ'daki firmalardan bizim araçlarımızla teslim alındı, istasyona getirildi. Buradan da çiftçilik yapılmak üzere Karabağ'a sevk edilecek"

Tekirdağ'dan Azerbaycan'a trenle tohumluk buğday gönderildi

Tekirdağ'dan Azerbaycan'a trenle tohumluk buğday gönderildi

Tekirdağ'dan Azerbaycan'a trenle tohumluk buğday gönderildi

Tekirdağ'dan Azerbaycan'a trenle tohumluk buğday gönderildi

Tekirdağ'dan Azerbaycan'a trenle tohumluk buğday gönderildi

Tekirdağ'dan Azerbaycan'a trenle tohumluk buğday gönderildi
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Tekirdağ Azerbaycan

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