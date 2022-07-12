İş insanı Ünal Pala (52) ile eşi Evrim (47) ve kızları Mina Pala'nın bulunduğu sürat teknesi dün Bodrum ilçesi Torba Mahallesi Kaynar mevkisinde kontrolden çıkarak açıktaki kayalıklara çarpmıştı. Bölgeye giden ekipler, çiftin yaşamını yitirdiğini belirlemişti. Denize savrulan Mina Pala ise bölgedeki su sporu çalışanlarınca kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Mahalle mezarlığının girişinde kılınan cenaze namazlarına, Ünal ve Evrim Pala'nın yakınlarının yanı sıra AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Kahramankazan Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Uzun ile çok sayıda kişi katıldı.

Tekne kazasında yaşamını yitiren iş insanı ve eşinin cenazeleri defnedildi

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