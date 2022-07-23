TÜBİTAK'ın katkılarıyla lise öğrencileri arasında düzenlenen "İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması" ve "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması", üniversiteliler arasındaki "Araştırma Proje Yarışması" ile ASELSAN'ın da katkı sunduğu "İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması" devam ediyor.

TEKNOFEST KARADENİZ Giresun yarışmaları devam ediyor

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