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TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

12.08.2022 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

RİZE (AA) - TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Rize'de 4 dalda düzenlenen yarışmalar sürüyor.

Rize Valisi Kemal Çeber, beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayip Birinci, AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak ve beraberindekilerle, Sahil Parkı Çay Çarşısı'nda organize edilen TEKNOFEST alanını gezerek projeleri inceledi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Birinci, AA muhabirine, Rize'nin 365 gün insanların gelip yeşiliyle ve güzelliğiyle nefes aldığı bir yer olduğunu söyledi.

Rize'nin bugün ise teknolojinin nefes aldığı bir yer olduğunu belirten Birinci, teknolojinin yoğun şekilde konuşulduğunu vurguladı.

Birinci, bu bölgenin insanının hayatı boyunca inovatif düşüncelere çok alışık olduğunu dile getirerek "Sıra dışı yaklaşımlarının olduğu ve kimsenin akla gelmeyen ilginç kabul ettiğimiz çözümleri ortaya koyabilen bir halk da var." ifadesini kullandı.

TEKNOFEST'in finalinin de Samsun'da yapılacağını aktaran Birinci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışmanın sonuçları orada belli olacak. Çok küçük yaşta teknolojiyi geliştirmeye çalışan gençlerin burada olduğunu görüyoruz. Bundan keyif duyuyoruz. Bu mayalanma hep devam edecek. Karadeniz'i bu heyecanın çok güçlü bir şekilde sardığını görüyoruz. Bu havayı gördükçe geleceğe çok daha umutlu baktığımı söylemek isterim."

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları devam ediyor

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