Törene, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güzeli, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK BİDEB Başkanı Ömer Faruk Ursavaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, BAYKAR, CEZERİ, ASELSAN ile SANKO Holding'in yöneticileri ve çok sayıda ilgili katıldı.

TEKNOFEST KARADENİZ Rize yarışmaları sona erdi

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