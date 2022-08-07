TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları ödül töreni düzenlendi

TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında Trabzon'da 7 dalda düzenlenen yarışmaların ödül töreni gerçekleştirildi.

Medical Park Stadyumu'nda organize edilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin üçüncü ve son gününde kapanış programı organize edildi.

Program kapsamında "Ulaşımda Yapay Zeka Yarışması", "Uçan Araba Yarışması", "Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması", "Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması", "Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması", "Helikopter Tasarım Yarışması" ve "Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması"nda başarı elde eden takımlara ödülleri verildi.

Ödüller, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ile diğer ilgililerin de katılımıyla takımlara takdim edildi.

Törene, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, TEKNOFEST İcra Kurulu Üyesi Elvan Kuzucu Hıdır, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Alper Güzeli, TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil, TÜBİTAK BİDEB Başkanı Ömer Faruk Ursavaş, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi, BAYKAR, CEZERİ, ASELSAN ile SANKO Holding'in yöneticileri ve çok sayıda ilgili katıldı.

Tören, yarışmacılar, protokol ve T3 Vakfı ekibinin toplu fotoğraf çekimiyle tamamlandı.

Çeşitli etkinliklerin de gerçekleştirildiği TEKNOFEST KARADENİZ Trabzon yarışmaları, sanatçı Ceren Ece Öksüz, Vira Cemal ve Eypio konseriyle sona erecek.