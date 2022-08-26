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TEKNOFEST KARADENİZ'de festival alanına özel araçlar alınmayacak

26.08.2022 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST KARADENİZ'de festival alanına özel araçlar alınmayacak

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, kentte düzenlenecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) alanına özel araçların alınmayacağını, vatandaşların toplu taşıma araçlarıyla götürüleceklerini bildirdi.

Vali Dağlı, 30 Ağustos-4 Eylül tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST KARADENİZ öncesinde basın temsilcilerine ring seferleri tanıtım gezisi düzenledi.

Festival alanına vatandaşların ring seferleriyle taşınacağını belirten Dağlı, "Festival hazırlıklarında yavaş yavaş sona gelindi. En önemli konu, Samsun ve şehir dışından vatandaşların festival alanına ulaşımıdır. Bununla ilgili bir dizi tedbir alındı. Yönlendirme çalışmaları devam ediyor." dedi.

Vatandaşların festival alanına özellikle tramvayla gelmesini isteyen Dağlı, "Tramvay son durağı TÜYAP Fuarcılık Merkezi'nin yanı. Buraya ulaşan vatandaşlarımız ring seferi yapacak otobüslerimize binecek ve festival alanına gidecekler." diye konuştu.

Festivale özel araçlarıyla giden vatandaşların TÜYAP Fuarcılık Merkezi'ne kadar gidişine izin verileceğini anlatan Dağlı, şöyle devam etti:

"TÜYAP ve 19 Mayıs Stadyumu'nun etrafında 3 bin 500 araçlık park oluşturduk. Ayrıca Lojistik Merkez içinde de 2 bin araçlık yerimiz var. Özel araçla gelen misafirlerimiz buralarda oluşturduğumuz otoparklara araçlarını bırakıp ring seferi yapan otobüslerle festival alanına gidecek. Doğu Karadeniz bölgesinden gelen vatandaşlarımız için de Çarşamba ilçesinde otopark alanı oluşturuldu. Oradan da ring seferleri ile havalimanına misafirlerimiz getirilecek. Tüm misafirlerimiz aynı şekilde ringlerle araçlarına götürülecek. Yani vatandaşlarımız özel araçlarıyla kesinlikle festival alanına gelemeyecek ve özel araçlar festival alanına alınmayacak."

Festivale özel araçla gelmek isteyenler için 10 binin üzerinde kapasiteli otopark alanı oluşturulduğuna işaret eden Dağlı, "Otopark alanlarında trafik görevlilerimiz, T3 Vakfından görevliler ve zabıtalarımız olacak, insanlarımızın festival alanına rahat ulaşımını sağlayacağız." diye konuştu.

Dağlı, festival alanında yığılmaları önlemek için vatandaşların mutlaka internet üzerinden kayıtlarını yaptırmaları gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Festivale katılacak vatandaşlarımız için internet üzerinden kayıtları başlattık. Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlarımız kayıtlarını buradan yapıyor. Misafirlerimiz internet üzerinden çok kolay kayıt yapabilir. Vatandaşlarımızın mutlaka kayıtlarını yaptırıp buraya gelmesini istiyoruz, aksi takdirde yığılma ve kuyruklar oluşabilir. Hatta T3 Vakfı görevlilerimiz 28 tramvay durağında internet üzerinden vatandaşların kayıtlarını yaparak çok büyük kolaylık sağlayacak."

TEKNOFEST KARADENİZ'de festival alanına özel araçlar alınmayacak

TEKNOFEST KARADENİZ'de festival alanına özel araçlar alınmayacak

TEKNOFEST Karadeniz'e festival alanına özel araçlar alınmayacak

TEKNOFEST Karadeniz'e festival alanına özel araçlar alınmayacak

TEKNOFEST Karadeniz'e festival alanına özel araçlar alınmayacak

TEKNOFEST Karadeniz'e festival alanına özel araçlar alınmayacak

TEKNOFEST Karadeniz'e festival alanına özel araçlar alınmayacak

TEKNOFEST Karadeniz'e festival alanına özel araçlar alınmayacak

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