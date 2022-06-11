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TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

11.06.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı.

Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Kampüsü'nde düzenlenen yarışlara 20 farklı ilden 48 lisanslı sporcu katılıyor.

Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ'nin (STM) yürütücülüğünü yaptığı yarışlar bu yıl bir ön eleme, 2 etap ve bir büyük final yarışından oluşacak.

Final yarışında birinciliği elde edecek sporcu TEKNOFEST'te düzenlenecek Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak. Ayrıca, final yarışında dereceye giren ilk 3 sporcu da Türkiye Drone Milli Takımı'na seçilerek Türkiye'yi 2023 yılında düzenlenecek uluslararası yarışlarda temsil edecek.

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası Koordinatörü Mehmet Öztekin, gazetecilere, STM yürütücülüğünde Türkiye Drone Şampiyonası'nı 5'inci kez düzenlediklerini söyledi.

Yarışların Kastamonu ayağının tamamlanmasıyla 32 sporcunun bir sonraki etap yarışına katılacağını anlatan Öztekin, "Tamamen kendilerinin tasarladığı cihazlarla yarışıyorlar. Bu arkadaşları ileride meslek seçimlerine kadar etkileyeceğini düşünüyoruz. Bu bir hız, teknolojiyle mücadele yarışı. Finali Samsun TEKNOFEST'te olacak. Finalde dereceye giren ilk iki sporcu yine TEKNOFEST bünyesinde STM'nin yürütücülüğünde yapılan 32 ülkeden katılımın olduğu yarışmaya katılma hakkı kazanmış olacak." dedi.

Türkiye'de bu yıl düzenlenen Üniversitelerarası Drone Yarışması'nda birinci olduğunu aktaran İbrahim Alper Aydın ise ilk 5'e girmeyi hedeflediğini belirtti.

Kaan Topsakal da yarışlarda kullanılan dronların 250 kilometre hıza çıkabildiğini vurgulayarak, "Yurt dışındaki yarışlara da katılıyoruz. Bu elemelerden sonra World Drone Cup'a gidiyoruz. Burası dünyadaki en iyi 32 dron pilotunun olduğu ve bizim de Türkiye Drone Şampiyonası'ndan pilotların katıldığı bir yarışma. Orada da kendimizi dünyaya kanıtlamak istiyoruz." diye konuştu.

Kastamonu'da yarın tamamlanacak ön eleme yarışının ardından etap yarışları 1-3 Temmuz'da Sinop'ta, 19-21 Ağustos'ta Artvin'de yapılacak. Türkiye Drone Şampiyonası final yarışı ise 30 Ağustos-4 Eylül'de Samsun'da gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

TEKNOFEST Türkiye Drone Şampiyonası'nın ön eleme etabı Kastamonu'da başladı

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