YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi

04.09.2022 09:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standı katılımcıların beğenisini kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda bugün sona eriyor.

Geride kalan beş gün boyunca katılımcılar insansız hava araçlarından su altı teknolojilerine, elektrikli otomobillerden yapay zekaya pek çok alanda geliştirilen yerli ve mili teknoloji projelerini inceleme imkanı bulunken TEKNOFEST'in paydaş kurumlarının açtığı stantlarda da birbirinden farklı etkinliklere katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı standında vatandaşlar sanal gerçeklik gözlükleriyle müzeleri gezdi.

Vatandaşlar "yeşilçam telefonda" standında ise Yeşilçam filmlerinde rol alan oyuncularla sanal olarak nostaljik telefonlarla konuştu.

Stantta verilen konserlerde ise genç katılımcılar doyasıya eğlendi.

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenlendi

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

TEKNOFEST'te Kültür ve Turizm Bakanlığı standında çeşitli etkinlikler düzenleniyor

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Samsun Teknofest

Samsun Namaz Vakitleri 4 Eylül Pazar

İmsak
04:27
Sabah
05:57
Öğle
12:39
İkindi
16:17
Akşam
19:11
Yatsı
20:35

Samsun Nöbetçi Eczaneler 4 Eylül Pazar

Doğuş Eczanesi
Ilkadim
Bengi Eczanesi
Ilkadim
Soğuksu Eczanesi
Canik
Pınar Eczanesi
Atakum
Şifa Eczanesi
Atakum
Fazilet Eczanesi
Tekkekoy
Alaçam Eczanesi
Alacam
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Köpeğini cinsel ilişkiye zorladı! Savunması ‘pes’ dedirtti

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Her şeyi biliyormuş gibi davranmanıza gerek yok

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

Aradığınız özelliklere sahip akıllı telefon burada! Hayatınızı kolaylaştıracak en iyi telefonlar

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

İzin saatini kaçırdı! Geç gelince ailesinden böyle özür diledi

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

“Vücut asla tabu olmamalı” dedi! Tanga bikinisiyle paylaştı

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.