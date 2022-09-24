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"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

24.09.2022 18:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

İSTANBUL (AA) - TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi filmlerinden Rafadan Tayfa karakterlerinin canlandırıldığı “Teknolojik Tayfa” gösterisi, İstanbul’un Esenler ilçesinde çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, çocukları milli ve özgün teknolojiye teşvik etmek için hazırlanan Teknolojik Tayfa’nın İstanbul’un Esenler Dörtyol Meydanı’ndaki gösterisine, çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Çocuklar, Rafadan Tayfa çizgi filminde yer alan Sevim, Hale, Akın, Kamil, Mert ve Hayri karakterlerinin maskotlarının gösterisini izlerken hem eğlendi hem de öğrendi.

Çocukların algı düzeyine göre tasarlanan gösteride, Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında otonom araçlar, astronomi, uzay, yapay zeka, robotik kodlama gibi başlıklarda yerli ve milli üretimin önemi vurgulanıyor.

Teknoloji Tayfa'nın Türkiye turnesi kapsamında gösteri, yarın Ümraniye Millet Bahçesi’nde üç seans halinde izleyiciyle buluşacak.

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

"Teknolojik Tayfa" Esenler'de çocuklarla buluştu

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