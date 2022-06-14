SİVAS (AA) - Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası, 2 bin 600 sporcunun katılımıyla Sivas'ta başladı.
Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyona dolayısıyla açılış töreni düzenlendi.
Şampiyonaya çok sayıda ilden katılan 2 bin 600 sporcu, çeşitli kategorilerde birincilik için mücadele ediyor.
Turnuvanın açılışına, Tekvando Federasyon Başkan Vekili Oktay Duymaz, Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Seyfullah Özdemir, Tekvando Milli Takım Teknik Kurul Üyeleri ile Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Aytaç Keklik katıldı.
Şampiyona, 20 Haziran'da sona erecek.
Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Sivas'ta başladı
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