Tekvando Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na Sivas'ta devam edildi

SİVAS (AA) - Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından Sivas'ta düzenlenen Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na devam edildi.
Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona 71 ilden 2 bin 600 sporcu katılıyor.
Kadın ve erkeklerde çeşitli kategorilerde düzenlenen müsabakalarda sporcular, dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti.
16 Haziran'da başlayan müsabakalar yarın ödül töreniyle sona erecek.
- Antrenörler arasında kavga çıktı
Bu arada yapılan müsabakalar sırasında sporcular arasında başlayan gerginlik, antrenörler arasında kavgaya dönüştü.
Antrenörler E.E. ile M.E. arasında yaşanan kavganın ardından Türkiye Tekvando Federasyonu, idari tedbirli ceza vererek E.E'yi turnuva boyunca antrenörlük yapmaktan men etti.
- İki antrenör arasında yaşanan yumruklu kavga kameralara yansıdı
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