YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

02.10.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

TEM Otoyolu Kadıköy istikametinde seyir halinde olan Serdar Kesim yönetimindeki 41 AJF 464 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu köprüden Varan Caddesi'ne düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri hurdaya dönen araçta sıkışan sürücü ve yanındaki İrem M'yi bulundukları yerden çıkardı.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Kesim'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı İrem M, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay yerine gelen sürücünün yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaza dolayısıyla Varan Caddesi trafiğe kapatıldı.

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

TEM Otoyolu'nda köprüden düşen otomobilin sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Ümraniye

İstanbul Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazar

İmsak
05:30
Sabah
06:54
Öğle
12:59
İkindi
16:15
Akşam
18:53
Yatsı
20:12
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Retro bitiyor: Düzlüğe çıkmak kendini toparlamalısın

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Erkekleri yatakta süperstara çeviriyor! Penisi güçlendiriyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Ayıla bayıla yiyorsunuz ama... Artısı kadar eksisi de var

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Mükemmel bir seks için bilimin önerdiği o besin

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.