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TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

17.09.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda, bir otomobilin hafriyat kamyonu ve başka bir otomobile çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi olay yerinden kaçtı.

TEM Otoyolu Gaziosmanpaşa mevkisinde, sürücüsü öğrenilemeyen 34 BNT 937 plakalı otomobil, aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü belirlenemeyen 34 MF 7208 plakalı otomobile çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan 34 BNT 937 plakalı otomobil, Furkan K. yönetimindeki 34 FEP 797 plakalı hafriyat kamyonuna çarparak durabildi.

Kazada 34 MF 7208 plakalı otomobil ise bariyerlere çarparak durabildi. Hurda haline gelen otomobilde bulunan 2 kadın ve 2 çocuk araç içinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaptıkları çalışmayla, yaralıları sıkıştıkları otomobilden çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından 34 BNT 937 plakalı otomobilin sürücüsü ve yanındaki iki kişinin, aracı bırakarak olay yerinden kaçtıkları belirlendi.

Polis ekipleri olay yerinde başka bir kaza yaşanmaması için önlem alarak, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti bir süre trafiğe kapatıldı. Kaza yapan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

Polis ekipleri, kazanın ardından kaçan sürücü ve yanındaki iki kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

TEM Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İstanbul Tem otoyolu

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