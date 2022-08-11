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TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

11.08.2022 05:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

İSTANBUL (AA) - TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu'nda İstanbul istikametine seyir halindeki A.T'nin kullandığı 34 NA 660 plakalı otomobil Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisi mevkisinde, otobanda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler yaptığı incelemede, üzerinden herhangi bir kimlik belgesi çıkmayan yayanın, hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemelerin ardından, ölen kişinin cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu yaklaşık iki saat trafiğe kapandı. Trafik akışı Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisi içerisinden sağlandı.

Kaza yapan aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

TEM Otoyolu'nda otomobilin çarptığı yaya öldü

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