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Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

03.09.2022 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesinde çalışan temizlik görevlisi Çiğdem Akdoğan, girdiği yetenek sınavında jürinin önerisiyle Türk halk müziği topluluğunda solist olarak sahne almaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma Dairesi Başkanlığında görevli 41 yaşındaki Akdoğan, Türk halk müziği topluluğu solist alım sınavına ilişkin Belediyenin sosyal medya hesabında yayınlanan ilanı gördü.

İlan için başvuruda bulunan temizlik işçisi, yetenek sınavında jüri karşısına çıktı.

Jüri üyeleri, Akdoğan'ın sınavı kazanamamasına rağmen Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesindeki topluluk kadrosuna dahil edilebileceği önerisinde bulundu.

Akdoğan, talebin değerlendirilmesi üzerine Türk halk müziği topluluğunda solist olarak sahne almaya başladı.

Açıklamada sözlerine yer verilen Akdoğan, topluluk bünyesinde solist olarak yer almanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

Temizlik işçisi olarak çalıştığı belediyenin Türk halk müziği solisti oldu

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Türk Halk Müziği Mersin Mersin Büyükşehir Belediyesi

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