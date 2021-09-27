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Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

27.09.2021 19:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup'ın açılış seremonisi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi

Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı ve teniste gençlerin dünya kupası kabul edilen BNP Paribas Junior Davis Cup ile Junior Billie Jean King Cup'ın açılış seremonisi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda düzenlendi.

Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) ile Megasaray Tenis Akademisi iş birliğinde Belek Turizm Merkezi'nde 28 Eylül-3 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek şampiyonada, 21 ülkenin milli takımları mücadele edecek. Finallerde Türkiye de hem kızlar hem de erkeklerde korta çıkacak.

Organizasyonun açılış seremonisinde konuşan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, dünya mirası Aspendos Antik Tiyatrosu'nda buluşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye'deki gençlerin tenis anlamındaki yeteneklerini en üst seviyeye çıkarabilmek adına yıllardır çalıştıklarını belirten Durmuş, bu amaçla stratejik planlar yaptıklarını ve uygulamaya soktuklarını kaydetti.

Federasyon olarak Türkiye'nin her yerinde herkes tarafından ve her zaman tenisin oynanabilmesi adına projeler geliştirdiklerini aktaran Durmuş, "Türkiye artık tenis oynuyor. Biz tenisi her yerde oynatırken, teniste başarılı olan sporcularımızı da artık her yerde görebiliyoruz. Dünyanın en büyük turnuvalarında tur geçen iyi sporculara sahip olduk. Aşağıdan çok iyi sporcularımız geliyor." ifadelerini kullandı.

Bu önemli organizasyona Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Durmuş, sorumluluklarının bilincinde olduklarını vurguladı.

Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) Kurul Üyesi Carlos Bravo ise turnuvaya katılan tüm takımlara başarı diledi.

Konuşmaların ardından tüm sporcular adına bir erkek ve bir kız tenisçiye yemin ettirildi.

Turnuvanın başlangıç vuruşu için Aspendos Antik Tiyatrosu'nda hazırlanan sembolik kortta, TTF Başkanı Cengiz Durmuş, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Şahinler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Şahin, ITF Kurul Üyesi Carlos Bravo, turnuva direktörü Özgür Ergüden ve Türk milli takımı sporcuları gösteri maçı yaptı.

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

- BNP Paribas Junior Davis Cup ve Junior Billie Jean King Cup'ın açılış seremonisi Aspendos Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirildi

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor

Teniste geleceğin yıldızlarının dünya kupası heyecanı Antalya'da başlıyor
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