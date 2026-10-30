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Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! 'Aziz Yıldırım' ilanları gündem oldu

Aziz Yıldırım’ın Samandıra Can Bartu Tesisleri’nden ayrılırken karıştığı küçük çaplı kaza, sosyal medyada farklı bir gündem yarattı. Olayın ardından satış sitelerinde açılan birbirinden ilginç 'Aziz Yıldırım' ilanları kısa sürede viral oldu.

Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! 'Aziz Yıldırım' ilanları gündem oldu
Cevdet Berker İşleyen

Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken küçük çaplı bir kaza yapmıştı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılan Aziz Yıldırım'ın, bir araca sürttüğü öğrenilmişti.

MASRAFLARI KARŞILAYACAK

Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! Aziz Yıldırım ilanları gündem oldu 1

Kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olurken Yıldırım'ın, hasar verdiği aracın tüm masraflarını karşılayacağını bildirdiği belirtilmişti.

'AZİZ YILDIRIM' İLANLARI

Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! Aziz Yıldırım ilanları gündem oldu 2

Yaşanan bu olayın ardından 'Aziz Yıldırım' ilanları, satış sitelerinde gündem oldu. Birbirinden ilginç başlıklarla satışa koyulan ilanlar sosyal medyada viral oldu.

İŞTE O İLANLAR...

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Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! 'Aziz Yıldırım' ilanları gündem oldu G1
Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! 'Aziz Yıldırım' ilanları gündem oldu G2
Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! 'Aziz Yıldırım' ilanları gündem oldu G3
Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! 'Aziz Yıldırım' ilanları gündem oldu G4
Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! 'Aziz Yıldırım' ilanları gündem oldu G5
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