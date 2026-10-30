Tesis çıkışı bir araca vurmuştu! 'Aziz Yıldırım' ilanları gündem oldu

Sarı-lacivertli kulüpte İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından Aziz Yıldırım, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılırken küçük çaplı bir kaza yapmıştı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nden ayrılan Aziz Yıldırım'ın, bir araca sürttüğü öğrenilmişti.

MASRAFLARI KARŞILAYACAK

Kaza anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem olurken Yıldırım'ın, hasar verdiği aracın tüm masraflarını karşılayacağını bildirdiği belirtilmişti.

'AZİZ YILDIRIM' İLANLARI

Yaşanan bu olayın ardından 'Aziz Yıldırım' ilanları, satış sitelerinde gündem oldu. Birbirinden ilginç başlıklarla satışa koyulan ilanlar sosyal medyada viral oldu.