TESK Genel Başkanı Palandöken'den, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine ziyaret

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ni ziyaret etti.

Palandöken, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, esnafın ayakta kalması için desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yeni bir salgın tehlikesinin esnafı zor duruma düşürebileceğini belirten Palandöken, şöyle konuştu:

"Bugün dünyayı saran iki olay başımızda. Birincisi Allah göstermesin salgın sürecinin yenilenme tehlikesi. İkinci bir kapanmaya hiç tahammülümüz yok. Birincinin yaralarını saramadık. Dolayısıyla bundan sonraki süreç artık salgının getirmiş olduğu sıkıntıları hafifletip bunu lehimize daha da geliştirmek. Nasıl geliştireceğiz? Daha çok çalışacağız. Daha çok hizmet edeceğiz. Var olan imkanlarla salgını fırsata çevireceğiz.

İkincisi çok yakınımızda bildiğiniz üzere savaş var. Rusya ile Ukrayna savaşı. Bunu da inşallah ki bir çözüme kavuşur. Türkiye bu konuda önemli mesajlar verdi. Bir koridor açmasıyla fiyatlarda belki bir gerileme sağlanması mümkün."

Devlete ödenecek borçlarla ilgili yeni bir yapılandırma beklediklerini vurgulayan Palandöken, "Bugün artık yeniden bir yapılanma lazım. Kredi, SGK ve vergi borcu gelmiş. Esnaf hepsini birden yatıramıyor. Bir yapılanmanın acilen yapılması lazım." dedi.

Gıda fiyatlarının yükselmesinde zincir marketlerin etkili olduğunu, fiyatların düşmesinin de esnafla sağlanabileceğini savunan Palandöken, "Esnafı da güçlü hale getirebilmek için devletin destek olması lazım. Bugün en çok destek olunacak kesim biziz. Fiyatı bizimle indirebilirsin." diye konuştu.

Ziyarette Kütahya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İbrahim Yiğit, Palandöken'e günün anısına çini eserler takdim etti.