TFF 1. Lig'de olmaz denen oldu! Hakeme çarpan şut jeneriklik bir gole dönüştü... Hakem golü iptal edince oyuncular çılgına döndü

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ve Adanaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan goller Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ümraniyespor'un golünü 49. dakikada Poyraz Efe Yıldırım kaydederken, Adanaspor'un golü 85. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi. Ümraniyespor'da Furkan Apaydın, 29. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

HAKEME ÇARPTI, GOL İPTAL EDİLDİ

Maçın önemli anlarından biri Adanasporlu Mirza Cihan'ın ceza sahası dışından attığı golün, topun hakeme çarpması sebebiyle iptal edilmesi oldu. Bu beraberlikle Adanaspor, son 7 maçında ikinci kez puan alarak puanını 20'ye çıkardı. Ümraniyespor ise 36 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)