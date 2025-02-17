SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. TFF 1. Lig'de olmaz denen oldu! Hakeme çarpan şut jeneriklik bir gole dönüştü... Hakem golü iptal edince oyuncular çılgına döndü

TFF 1. Lig'de olmaz denen oldu! Hakeme çarpan şut jeneriklik bir gole dönüştü... Hakem golü iptal edince oyuncular çılgına döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.02.2025 19:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında oynanan Ümraniyespor ve Adanaspor karşılaşmasında beklenmedik bir olay yaşandı. Uzaktan çekilen bir şut karşılaşmanın hakemine çarpıp gol olurken bu gol iptal edildi. İşte detaylar...

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor ve Adanaspor, Yeni Adana Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan goller Maç 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Ümraniyespor'un golünü 49. dakikada Poyraz Efe Yıldırım kaydederken, Adanaspor'un golü 85. dakikada Metehan Altunbaş'tan geldi. Ümraniyespor'da Furkan Apaydın, 29. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

HAKEME ÇARPTI, GOL İPTAL EDİLDİ

Screenshot_4

Maçın önemli anlarından biri Adanasporlu Mirza Cihan'ın ceza sahası dışından attığı golün, topun hakeme çarpması sebebiyle iptal edilmesi oldu. Bu beraberlikle Adanaspor, son 7 maçında ikinci kez puan alarak puanını 20'ye çıkardı. Ümraniyespor ise 36 puanla ligde 9. sırada yer alıyor.

İŞTE O ANLAR...

*(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Adanaspor son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

AFAD duyurdu: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Özcan Deniz hastanelik oldu! Kardeşinden açıklama geldi: 'Abimin kalbi daha fazla dayanamamış'

Özcan Deniz hastanelik oldu! Kardeşinden açıklama geldi: 'Abimin kalbi daha fazla dayanamamış'

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödediği Cuesta için eski kulübünden ilginç sözler! 'Zaten yerini kaybetmişti...'

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödediği Cuesta için eski kulübünden ilginç sözler! 'Zaten yerini kaybetmişti...'

Kaybeden Ancelotti olacak! Ezeli rakibin eski hocası Arda Güler'i istiyor

Kaybeden Ancelotti olacak! Ezeli rakibin eski hocası Arda Güler'i istiyor

Yine İspanya, yine iğrenç saldırı! Futbolda yaptıkları ırkçılık bitmek tükenmek bilmiyor

Yine İspanya, yine iğrenç saldırı! Futbolda yaptıkları ırkçılık bitmek tükenmek bilmiyor

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

"Ayağımdan çıkarmak istemiyorum; sıcacık ve çok rahat!"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

Saat almanın şimdi tam zamanı! Casio saatlerin fiyatları en dipte

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.