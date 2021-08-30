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TFF 3. hafta Süper Lig Puan Durumu! TFF 4. hafta fikstürü...

30.08.2021 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2021-2022 Süper Lig sezonu 3. haftası bugün oynanmış olan 3 karşılaşmayla beraber sona erdi. 3. haftada Galatasaray Kasımpaşa deplasmanında 1 puan ile dönmüş oldu. Futbolseverler TFF 3. hafta Süper Lig Puan Durumu'nu merak ediyor. Peki TFF 3. hafta Süper Lig Puan Durumu nasıl? İşte puan durumu ve TFF 4. hafta fikstürü...

Süper Lig'de 3. haftada puan durumu merak konusu oldu. Bugün oynanan 3 karşılaşmayla beraber 3. hafta da sona ermiş oldu. Peki TFF 3. hafta Süper Lig Puan Durumu nasıl?

TFF 3. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU...

2021-2022 Süper Lig sezonu'nda 3. Haftanın puan durumu merak konusu oldu. Bugün oynanan 3 karşılaşmayla beraber 3. hafta da sona erdi.
Galatasaray’ın Kasımpaşa deplasmanında 1 puanla dönmüş olduğu 3. Hafta sonrasında güncel Süper Lig Puan Durumu aşağıdaki gibi oldu.
Aynı şekilde ligin 3. Haftasında oynanmış olan müsabakalar da şu şöyle sonuçlandı;
2021-2022 Süper Lig sezonunun 4. haftasında gerçekleşecek olan karşılaşmalar ise şu şekilde;
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