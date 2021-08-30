TFF 3. hafta Süper Lig Puan Durumu! TFF 4. hafta fikstürü...

Süper Lig'de 3. haftada puan durumu merak konusu oldu. Bugün oynanan 3 karşılaşmayla beraber 3. hafta da sona ermiş oldu. Peki TFF 3. hafta Süper Lig Puan Durumu nasıl?
TFF 3. HAFTA SÜPER LİG PUAN DURUMU...
2021-2022 Süper Lig sezonu'nda 3. Haftanın puan durumu merak konusu oldu. Bugün oynanan 3 karşılaşmayla beraber 3. hafta da sona erdi.
Galatasaray’ın Kasımpaşa deplasmanında 1 puanla dönmüş olduğu 3. Hafta sonrasında güncel Süper Lig Puan Durumu aşağıdaki gibi oldu.
Aynı şekilde ligin 3. Haftasında oynanmış olan müsabakalar da şu şöyle sonuçlandı;
2021-2022 Süper Lig sezonunun 4. haftasında gerçekleşecek olan karşılaşmalar ise şu şekilde;
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