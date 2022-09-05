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  4. TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de derbi tarihleri

TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de derbi tarihleri

05.09.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Süper Lig'de heyecan tüm hızıyla sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada Süper Lig'de önümüzdeki 9 haftada oynanacak karşılaşmaların programları belli oldu. Açıklanan programda Beşiktaş -Fenerbahçe, Beşiktaş-Trabzonspor ve Galatasaray-Beşiktaş derbilerinin tarihleri de açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Süper Lig'in 9 haftalık programı belli oldu. Yapılan açıklamayla futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş -Fenerbahçe, Beşiktaş-Trabzonspor ve Galatasaray-Beşiktaş derbilerinin tarihleri de belli oldu.

Buna göre; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

İŞTE SÜPER LİG'İN 9 HAFTALIK PROGRAMI

İŞTE SÜPER LİG'İN 9 HAFTALIK PROGRAMI

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