TFF açıkladı! İşte Süper Lig'de derbi tarihleri

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamayla Süper Lig'in 9 haftalık programı belli oldu. Yapılan açıklamayla futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş -Fenerbahçe, Beşiktaş-Trabzonspor ve Galatasaray-Beşiktaş derbilerinin tarihleri de belli oldu.

Buna göre; Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi 2 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray-Beşiktaş derbisi ise 5 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması, 16 Ekim Pazar günü saat 20.00'de oynanacak.

İŞTE SÜPER LİG'İN 9 HAFTALIK PROGRAMI