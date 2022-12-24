TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurmuştu! Süper Lig'de ilk kez uygulandı... Toplamda 29 dakika oynandı

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan ve ligimizde de uygulanacağı konuşulan topun oyunda kalma süresini uzatmak için kullanılacak yeni sistem, Süper Lig'de hayata geçti.
Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ligimizde bakıyorduk bir maç 10 dakika uzatılması gerekiyorsa 6 dakika uzatılıyordu. Biz de bu Dünya Kupası'ndaki uygulamayı görünce, 'VAR odasında AVAR'a bir görev verelim kronometreyi tutsun.' dedik. Hakem düdüğü çaldığı anda kronometre işlesin. Futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman geçirilirse geçilsin, 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika... Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda 15 dakika uzatıldı. Bunu hemen ligin ikinci devresinde uygulamaya geçiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
Ümraniyespor- Başakşehir maçında toplam 16 dakika uzatma oynandı. İlk yarıda 9, ikinci yarıda 7 dakika uzatma verildi.
Antalyaspor- Ankaragücü karşılaşmasında ise 13 dakika uzatma oynandı. Maçın ilk yarısı 5, ikinci yarısı ise 8 dakika uzadı.
Hakemler verilen bu uzatma sürelerinin de fazlasını oynatırken, Ankaragücü'nün golü 90+11'de geldi. Bazı futbolseverler yeni uygulamadan memnun kalırken, bazıları eleştirdi.