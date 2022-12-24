TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurmuştu! Süper Lig'de ilk kez uygulandı... Toplamda 29 dakika oynandı

"İKİNCİ DEVRE UYGULAMAYA GEÇİYORUZ" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ligimizde bakıyorduk bir maç 10 dakika uzatılması gerekiyorsa 6 dakika uzatılıyordu. Biz de bu Dünya Kupası'ndaki uygulamayı görünce, 'VAR odasında AVAR'a bir görev verelim kronometreyi tutsun.' dedik. Hakem düdüğü çaldığı anda kronometre işlesin. Futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman geçirilirse geçilsin, 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika... Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda 15 dakika uzatıldı. Bunu hemen ligin ikinci devresinde uygulamaya geçiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.