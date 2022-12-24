SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurmuştu! Süper Lig'de ilk kez uygulandı... Toplamda 29 dakika oynandı

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi duyurmuştu! Süper Lig'de ilk kez uygulandı... Toplamda 29 dakika oynandı

24.12.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın ardından lig Ümraniyespor-Başakşehir ve Antalyaspor-Ankaragücü maçlarıyla dönerken, 2 maçta toplam 6 gol kaydedildi. Seyir zevki yüksek iki karşılaşmada bir detay da dikkati çekerken, TFF'nin yeni uygulamasının da hayata geçtiği görüldü. İşte detaylar...

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda uygulanan ve ligimizde de uygulanacağı konuşulan topun oyunda kalma süresini uzatmak için kullanılacak yeni sistem, Süper Lig'de hayata geçti.

"İKİNCİ DEVRE UYGULAMAYA GEÇİYORUZ" DEMİŞTİ 

"İKİNCİ DEVRE UYGULAMAYA GEÇİYORUZ" DEMİŞTİ 

Geçtiğimiz günlerde TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Ligimizde bakıyorduk bir maç 10 dakika uzatılması gerekiyorsa 6 dakika uzatılıyordu. Biz de bu Dünya Kupası'ndaki uygulamayı görünce, 'VAR odasında AVAR'a bir görev verelim kronometreyi tutsun.' dedik. Hakem düdüğü çaldığı anda kronometre işlesin. Futbolcular çeşitli şekilde zaman geçiriyor. Ne kadar zaman geçirilirse geçilsin, 10 dakikaysa 10 dakika, 15 dakikaysa 15 dakika... Biliyorsunuz Dünya Kupası'nda 15 dakika uzatıldı. Bunu hemen ligin ikinci devresinde uygulamaya geçiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

ÜMRANİYE'DE 16 

ÜMRANİYE'DE 16 

Ümraniyespor- Başakşehir maçında toplam 16 dakika uzatma oynandı. İlk yarıda 9, ikinci yarıda 7 dakika uzatma verildi.

ANTALYA'DA 13 

ANTALYA'DA 13 

Antalyaspor- Ankaragücü karşılaşmasında ise 13 dakika uzatma oynandı. Maçın ilk yarısı 5, ikinci yarısı ise 8 dakika uzadı.

GOL 90+11... 

GOL 90+11... 

Hakemler verilen bu uzatma sürelerinin de fazlasını oynatırken, Ankaragücü'nün golü 90+11'de geldi. Bazı futbolseverler yeni uygulamadan memnun kalırken, bazıları eleştirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
antalya Süper Lig Ümraniyespor Başakşehir son dakika ankaragücü tff At kata erden süper li başakşehi

En Çok Okunan Haberler

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Milyonlar merakla bekliyor! Canlı yayında açıkladı: Bu sene de...

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

Restoranın olduğu iskele çöktü, müşteriler denize düştü!

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

Yıldız oyuncuyu milli takıma davet etti! Kuntz aldığı yanıtla dondu kaldı

TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası

TFF'den Süper Lig ekibine puan silme cezası

Fatih Terim bombayı patlattı! G.Saray'a dönecek mi? "Yakın bir zamanda..."

Fatih Terim bombayı patlattı! G.Saray'a dönecek mi? "Yakın bir zamanda..."

Derbiye saatler kala oldu! Kadroya alınmadılar

Derbiye saatler kala oldu! Kadroya alınmadılar

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Sosyal medya ayakta! Kızının itaatsizliğini böyle cezalandırdı..

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

Flaş fırsat: Nespresso kahve makinesinde 345 TL indirim!

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.