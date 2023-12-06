TFF'den Engelliler Günü'nde dehşete düşüren karar! Zemin bozulur diye sahaya almadılar... Sosyal medya bu karar sonrası ayaklandı "Bu ayıp size yakışırdı"

Geçtiğimiz günlerde kutlanan Dünya Engelliler günü vesilesiyle Trabzonspor, Boccia Milli sporcusu olmasının yanında koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Emre Vural'ı Kayserispor maçı öncesi takımla birlikte seremoniye çıkarmak istedi.

Bu organizasyon gerçekleşmezken, bunun nedeni Emre Vural'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile ortaya çıkarken bu olay sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

TFF, "SAHANIN ZEMİNİ BOZULUR" DEDİ VE REDDETTİ!

Emre Vural yaptığı paylaşımda "Tekerlekli sandalye saha zeminini bozar" cevabıyla, bu istek TFF tarafından reddedildi. Ama aynı TFF patates tarlası gibi sahalarda hali hazırda maç oynatmaya devam ediyor." dedi.

Vural daha sonra aptığı paylaşımlarında "Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi en azından saha kenarında bir organizasyon yapmak istedi. TFF herhangi bir gerekçe sunmadan bu talebi de reddetti." ifadelerini kullandı.

ORGANİZASYON KORİDORDA YAPILDI

Trabzonspor yönetimi iki talebi de reddedilince inisiyatif alarak engelli taraftarı ile soyunma odası koridorlarında bir organizasyon gerçekleştirdi.

EMRE VURAL'DAN TEPKİ

Emre Vural yaşananlar nedeniyle TFF’ye sitem ederek ''Engelliler gününde, engellileri engellemek ancak TFF gibi bir kuruma yakışırdı.'' tepki gösterdi.

Yaşanan bu durum sosyal medyada da büyük tepki uyandırdı. İşte sosyal medya kullanıcılarının Emre Vural'ın paylaşımlarına yaptığı yorumlardan bazıları...



