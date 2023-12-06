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  4. TFF'den Engelliler Günü'nde dehşete düşüren karar! Zemin bozulur diye sahaya almadılar... Sosyal medya bu karar sonrası ayaklandı "Bu ayıp size yakışırdı"

TFF'den Engelliler Günü'nde dehşete düşüren karar! Zemin bozulur diye sahaya almadılar... Sosyal medya bu karar sonrası ayaklandı "Bu ayıp size yakışırdı"

06.12.2023 10:37 | Son Güncelleme:
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3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde TFF büyük tepkilere neden olan bir olaya imza attı. Trabzonspor, Kayserispor mücadelesi öncesi engelli bir taraftarı seremoniye çıkarma talebinde bulunurken, TFF bu talebi tekerlekli sandalyenin saha zeminini bozacağını gerekçe göstererek reddetti. Bu olay olayın kahramanı Emre Vural'ın sosyal medya hesabından yaptığı "Bu ayıp size yakışırdı" diye başlayan paylaşımlar sonrası ortaya çıktı. İşte detaylar...

Geçtiğimiz günlerde kutlanan Dünya Engelliler günü vesilesiyle Trabzonspor, Boccia Milli sporcusu olmasının yanında koyu bir Trabzonspor taraftarı olan Emre Vural'ı Kayserispor maçı öncesi takımla birlikte seremoniye çıkarmak istedi.

Bu organizasyon gerçekleşmezken, bunun nedeni Emre Vural'ın kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile ortaya çıkarken bu olay sosyal medyada büyük tepki uyandırdı.

TFF, "SAHANIN ZEMİNİ BOZULUR" DEDİ VE REDDETTİ!

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Emre Vural yaptığı paylaşımda "Tekerlekli sandalye saha zeminini bozar" cevabıyla, bu istek TFF tarafından reddedildi. Ama aynı TFF patates tarlası gibi sahalarda hali hazırda maç oynatmaya devam ediyor." dedi.

Vural daha sonra aptığı paylaşımlarında "Bunun üzerine Trabzonspor yönetimi en azından saha kenarında bir organizasyon yapmak istedi. TFF herhangi bir gerekçe sunmadan bu talebi de reddetti." ifadelerini kullandı.

ORGANİZASYON KORİDORDA YAPILDI

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Trabzonspor yönetimi iki talebi de reddedilince inisiyatif alarak engelli taraftarı ile soyunma odası koridorlarında bir organizasyon gerçekleştirdi.

EMRE VURAL'DAN TEPKİ

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Emre Vural yaşananlar nedeniyle TFF’ye sitem ederek ''Engelliler gününde, engellileri engellemek ancak TFF gibi bir kuruma yakışırdı.'' tepki gösterdi.

Yaşanan bu durum sosyal medyada da büyük tepki uyandırdı. İşte sosyal medya kullanıcılarının Emre Vural'ın paylaşımlarına yaptığı yorumlardan bazıları...


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