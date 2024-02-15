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TFF'den Süper Lig için tarihi adım! 26. haftadan itibaren yabancı hakemler yeni görevlerine başlıyor... İşte o isimler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
15.02.2024 17:49 | Son Güncelleme:
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Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'de 26. haftadan itibaren uygulanacak yeni uygulamayı resmen açıkladı. TFF'den yapılan açıklamada bu haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasının başlayacağı açıklandı. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de 26. haftadan itibaren yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulamasının başlayacağını açıkladı. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak.

TFF'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

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"Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk hakemliğinin gelişmesi amacıyla programına aldığı yabancı TV gözlemcisi sistemi uygulaması Trendyol Süper Lig'in 26. haftasından itibaren yürürlüğe girecek. UEFA'nın eski elit hakemlerinin de arasında yer aldığı 10 yabancı gözlemci, yeni dönemde Türk futboluna hizmet edecek. Yabancı gözlemcilerin verecekleri puanlar, hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturacak

Günümüzde UEFA'da üst düzey görevlerde bulunan 10 yabancı gözlemci, bu haftadan itibaren Trendyol Süper Lig'de görev yapan hakemleri değerlendirip puanlama yapacak. Bu gözlemci grubunun vereceği puanlar, yeni dönemde hakem puanlama sisteminin yüzde 50'sini oluşturarak performans ölçümlerinde belirleyici rol oynayacak. Puanlamanın diğer yüzde 50'si de saha gözlemcilerinin yanı sıra, VAR kadrosu, en üst iki ligde görevli hakem ve gözlemcilerin oluşturduğu 119 kişi tarafından yapılacak anket değerlendirmesi ile belirlenecek.

Trendyol Süper Lig'de 26. haftadan itibaren görev almaya başlayacak yabancı gözlemcilerin isimleri şöyle:

Canlı Skor

Frank De Bleeckere (Belçika)

Jorn West Larsen (Danimarka)

Mike Riley (İngiltere)

David Borbalan (İspanya)

Cees Bakker (Hollanda)

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