TGC'nin "2021 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2021 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması"nda, Anadolu Ajansı (AA) kameramanı Hasan Taşcan, "Kedi Lolipop Tayfanın Yol Arkadaşı" haberi ile "Televizyon Görüntü" dalında ödüle layık görüldü.
TGC Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Özcan, TGC lokalinde düzenlediği basın toplantısında, yarışmaya gönderilen eserleri jüri üyelerinin büyük özveriyle incelediğini ve 42 çalışma arasından ödüle layık olan eserleri belirlediğini söyledi.
TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne, Anadolu Ajansından emekli gazeteci Murat Taşkın'ın layık görüldüğünü belirten Özcan, jüri özel ödülünün İHA muhabiri Bekir Koca'ya, sanat ödülünün de Şükrü Üçüncü'ye verildiğini aktardı.
Özcan, "Sporda onurlandıranlar" ödüllerine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'nin değer görüldüğünü ifade ederek, yılın girişimci iş adamları ödüllerinin Sebahattin Arslantürk, Halis Güneş, Mehmet Çelebi, Servet Mete ve Hasan Yazıcı'ya verildiğini belirtti.
TGC Yönetim Kurulu Üyesi Atakan Tok, meslekte 20 yılını dolduranlara hizmet ödülünün bu yıl Ayşegül Özdoğan Yıldırım, Yusuf Keskin, Selahattin Aydınlı, Hüseyin Yurdakul, Celal Kadıoğlu, Özcan İsak, Cemil Öztürk, Yahya Karabina, Halil İbrahim İleli, Muharrem Mermertaş, Duygu Karahasanoğlu, Fatma Karahasanoğlu, Ali Salih Savaş, Hüseyin Arpaçay, Eser Hacısalihoğlu, Mustafa Güler, Fikret Başkan, Sami Serdar Şişman, Levent Ustabaşı, Sertaç Hellaç, Volkan Alemdar, Tuncay Lakot, Fatih Turan, Ahmet Kamburoğlu, Yunus Emre Sel, Elif Çavuş ve Tolga Karakurum'a verildiğini söyledi.
TGC Yönetim Kurulu Üyesi İpek Cansel Şahin de yarışmada eserleri ödülüne layık görülen isimleri şöyle açıkladı:
Gazete Haber - Nurullah Orhan Cabri (Demirören Haber Ajansı)
Gazete Haber - Bahattin Baştürk (Taka Gazetesi)
Araştırma-İnceleme Haber - Merve Altuncu (Sonnokta Gazetesi)
İnternet Haber - Serkan Kılınç (61 Saat)
Haber Fotoğrafı - Aleyna Keskin (Demirören Haber Ajansı)
Televizyon Haber - Selçuk Başar (Demirören Haber Ajansı)
Televizyon Görüntü - Hasan Taşcan (AA)
Televizyon Röportaj - Fatih Ayaz (TRT)
Haber Mizanpaj - Elif Yasemin Aydoğan (Karadeniz Gazetesi)
Spor Mizanpaj - Enes Aydın (Sonnokta Gazetesi)
Spor Haberi - Kamil Anahar (Kuzey Ekspres Gazetesi)
Spor Fotoğrafı - Gökmen Özağcı (Sonnokta Gazetesi)
Spor Röportaj - Ali Osman Yörük (Kuzey Ekspres Gazetesi)
Televizyon Spor Haberi - Selay Saykal (Demirören Haber Ajansı)
Spor Köşe Yazısı - Erdoğan Bekar (Günebakış Gazetesi)
İnternet Röportaj - Okan Çıtlak (Haber 61)
- AA kameramanı Hasan Taşcan "Kedi Lolipop Tayfanın Yol Arkadaşı" haberi ile "Televizyon Görüntü" dalında ödüle layık görüldü
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz