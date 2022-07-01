TGC'nin "2021 Yılı Başarılı Gazeteciler Yarışması" sonuçlandı

Özcan, "Sporda onurlandıranlar" ödüllerine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve olimpiyat şampiyonu boksör Busenaz Sürmeneli'nin değer görüldüğünü ifade ederek, yılın girişimci iş adamları ödüllerinin Sebahattin Arslantürk, Halis Güneş, Mehmet Çelebi, Servet Mete ve Hasan Yazıcı'ya verildiğini belirtti.

- AA kameramanı Hasan Taşcan "Kedi Lolipop Tayfanın Yol Arkadaşı" haberi ile "Televizyon Görüntü" dalında ödüle layık görüldü

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz