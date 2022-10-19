The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye'den ve yurt dışından sağlık sektörünün öncü isimlerinin buluştuğu 3 gün sürecek "Uluslararası Sağlık ve Sağlık Teknolojileri Konferansı, The Future Healthcare İstanbul" başladı.

Tazefikir Grup tarafından Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Kampüsü'nde "Geleceğe Yakından Bakmak" temasıyla düzenlenen konferansın açılış konuşmasını Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şirin Karadeniz yaptı.

Öğrencilerin sektörde staj imkanları bulabildiğini aktaran Karadeniz, sektördekilere master, doktora yapmaları ya da bir sertifikasyon almaları için destek verdiklerini belirterek, "Aslına bakarsanız The Future Healthcare kurucusu Çağlar Gözüaçık'ın bahsettiği iş birliğini biraz imeceye de çevirdik. Beraber düşünüyor, beraber kurguluyor ve beraber yapıyoruz." dedi.

Programa bakıldığında inanılmaz güzel paylaşımlar olduğunu dile getiren Prof. Dr. Karadeniz, hem teknoloji hem de sağlığın bütün yelpazelerinden bilim insanlarının konferansta bulunduğunu söyledi.

Karadeniz, özellikle lisansta bu yıl sağlık bilimleri alanında 5 akademik birimleri olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Şimdi yüksek lisanslarını ve doktora programlarını da açıyoruz. Burada kıymetli hocalarımın hem bilimsel üretimleri hem de kurdukları şirketlerde artık yavaş yavaş patent almaya başladılar. Uluslararası patentleri de alıyorlar. Sektörle beraber araştırma geliştirme projeleri de yapıyorlar. Sağlık alanında ve özellikle sağlıkla beraber teknoloji alanında Bahçeşehir Üniversitesini ümit ediyorum ki daha çok duyacaksınız."

- "Sağlıkla ilgili konuları katılımcılarla buluşacak"

Tazefikir İletişim Grubu ve The Future Healthcare Kurucusu Çağlar Gözüaçık da konferansta hastalıkların genetik temellerini ve bu kalıtsal mirasın çevre faktörleriyle olan ilişkilerini inceleyen epigenetik biliminden, yapay zeka destekli kişiselleştirilmiş tıp uygulamalarına, kanser tedavisinde RNA içeren nanopartiküllerin kullanımından, hastalıkların tanı ve takibinde önemli faydalar sağlayacak yeni nesil biyosensörlere kadar sağlıkla ilgili konuların katılımcılarla buluşacağını söyledi.

Sağlık sisteminde daha fazla dijitalleşme ile geleceğin sağlık politikalarının şekillendirilmesine kadar birçok önemli başlığı bu sene katılımcılarla buluşturacaklarını da aktaran Gözüaçık, şöyle konuştu:

"Türkiye hatta dünya çapında bir etkinliğe hoş geldiniz. Bugün ve önümüzdeki üç gün boyunca keyifli vakit geçireceğinizi, aynı zamanda ilham alacağınızı umut ediyorum. Healthcare İstanbul bu yıl 3'sü gerçekleşiyor. Pandeminin de etkisiyle hayat dijitalleşti. Fizikselde fena değiliz ama onlineda süperiz. Amacımız daha çok insana erişmek. 2021'de ilgiyle takip edilen konferansın, bu yıl 30 binin üzerinde katılımcıya ulaşmasını hedefliyoruz. Türkiye'nin sağlık ve sağlık teknolojileri ekosistemine biraz olsun faydamız olabiliyorsa ne mutlu bize. Umarım izleyenler de özellikle kendi uzmanlıkları, kendi ilgi alanları çerçevesinde seçmiş oldukları konuşmaları ve panelleri buradan takip ederler."

Açılış konuşmalarının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sağlık Dairesi Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Önder Yüksel Yiğit de İBB'nin sağlık hizmetleri ve projeleriyle ilgili sunum gerçekleştirdi.

- The Future Healthcare İstanbul 2022 Uluslararası Konferansı

The Future Healthcare 2022'nin teması "Geleceğe Yakından Bakmak" olarak belirlendi. Uzman isimler, konuşma ve panellerle bu tema altında çalışmalarını ve bilgi birikimlerini katılımcılarla paylaşıyor.

Konferansın ilk gününde Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı, "Klinik öncesi ilaç araştırma çalışmalarında yenilikçi yaklaşımlar ve teknolojiler" konusunu anlattı.

Kulak-Burun-Boğaz, Baş ve Boyun Cerrahisi Profesörü Dr. Aytuğ Altundağ'ın "Sağlıkta konakçı mekanizmalar" oturumu, "Sağlıkta Dijital Dönüşümün Geleceği" paneli, Koç Üniversitesi Translasyonel Tıp Araştırma Profesörü Dr. Devrim Gözüaçık ile "Geleceğin İlaçları: "Nanoteknolojiden, Gen, Hücre ve Moleküler Tedaviler" oturumu yapıldı.

Araştırmacı-yazar Bekir Ağırdır konferansın ilk gününde, “Geleceğin sağlık politikalarını hangi dinamikler şekillendirecek?" konulu araştırmasını paylaştı.

3 gün sürecek konferansta, İsveç'te araştırmalar yapan Karolinska Institutet Laboratuvar Tıbbı Anabilim Dalı Başkanı Profesör Matti Sällberg, Kovid-19 ve yeni viral tehditlere karşı mevcut ve gelecekteki aşılarla ilgili son yapılan çalışmaları anlatacak.