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Ticaret Bakanı Muş, Erzurum'da mesire alanının açılışına katıldı:

02.07.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Özellikle üretim ve imalat sanayisindeki yatırımların Erzurum'a kazandırılmasıyla Erzurum bambaşka bir çehreye bürünecektir"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'un yatırıma ihtiyacı olduğunu, üretim ve imalat sanayisindeki yatırımların Erzurum'a kazandırılmasıyla kentin bambaşka bir çehreye bürüneceğini belirtti.

Bakan Muş, Palandöken Belediyesi tarafından Palandöken Dağı eteklerindeki Kent Ormanı Vadi Palandöken Nefes Projesi 1. Etap Mesire Alanı'nın açılışında yaptığı konuşmada, bölgenin kentin en çok ziyaret edilen yeri olduğunu söyledi.

Bu tür tesisle insanların daha eğlenceli, daha rahat aileleriyle ve çocuklarıyla zaman geçirebilecekleri mekana kavuştuğunu ifade eden Muş, "Buraya hem yazın hem de kışın yoğun bir turist akını geliyor. Özellikle son dönemde tesisleşmeyle beraber Erzurum, spor kulüplerinin kamplarını idmanlarını ve antrenmanlarını yaptığı önemli bir merkez haline geliyor. Bu tesisleşme arttığı müddetçe Erzurum daha fazla bir çekim noktasına gelecektir diye düşünüyorum." dedi.

Erzurum'un kadim bir şehir olduğunu ve Cumhuriyet'in kuruluşunda etkin olan birkaç ilden biri olduğunu belirten Muş, kentin Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden biri olup Milli Mücadele'nin fitilinin ateşlendiği kentlerin başında geldiğini anlattı.

Muş, Erzurum'un sanayide gideceği mesafesi olduğu kanaatinde olduklarını belirterek "Erzurum'un bu anlamda yatırıma ihtiyacı var. Özellikle üretim ve imalat sanayisindeki yatırımların Erzurum'a kazandırılmasıyla Erzurum bambaşka bir çehreye bürünecektir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılışı yapılan alanda Bakan Muş, beraberindekilerle incelemelerde bulundu,

Programa, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, İl Emniyet Müdürü Levent Tuncer, İl Jandarma Komutanı Albay İlker Şimşek, Palandöken Kaymakamı Önder Coşğun, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar ve vatandaşlar katıldı.

Bakan Muş, daha sonra MHP İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek İl Başkanı Naim Karataş ve partililerle bir süre sohbet etti.

Ardından Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'ne geçen Bakan Muş, burada esnafların sorunlarını dinledi.

Bakan Muş, programının sonunda Erzurum Ticaret Odasında kentteki iş insanlarıyla basına kapalı toplantı yapacak.

Ticaret Bakanı Muş, Erzurum'da mesire alanının açılışına katıldı:

- "Özellikle üretim ve imalat sanayisindeki yatırımların Erzurum'a kazandırılmasıyla Erzurum bambaşka bir çehreye bürünecektir"

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Erzurum'da

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