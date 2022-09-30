YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

30.09.2022 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

TEKİRDAĞ (AA) - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tekirdağ'da çeşitli ziyaretler yaptı.

Tekirdağ Valiliğini ziyaret eden Bakan Muş, Vali Aziz Yıldırım'dan kente ilişkin bilgi aldı.

Daha sonra Batı Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne geçen Muş, burada düzenlenen bilgilendirme toplantısına katıldı.

Bakan Muş, AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi, sonrasında Süleymanpaşa Belediyesine geçti.

Belediye ziyaretinin ardından Muş, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinde esnaf temsilcileriyle görüştü, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odasında da Tekirdağ İş ve Ekonomi Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Ziyaretlerinde Bakan Muş'a, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan ve Tekirdağ Ticaret Müdürü Mehmet Furtuna eşlik etti.

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Ticaret Bakanı Muş, Tekirdağ'da ziyaretlerde bulundu

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ ziyaret

Tekirdağ Namaz Vakitleri 30 Eylül Cuma

İmsak
05:34
Sabah
06:58
Öğle
13:05
İkindi
16:24
Akşam
19:02
Yatsı
20:21
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Gerçekler "çok pis" çıktı! Tuvaleti bile solladı

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Zararını tahmin edemezsiniz! Ölüme götürüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Peynirin inanılmaz zararı! Çok üzüleceksiniz

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Çıplak görüntüleri ifşa edilince kovuldu! “Eşcinsel olduğum..."

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.