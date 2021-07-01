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Tıp fakültesi öğrencilerinden aşı kampanyalı mezuniyet töreni

01.07.2021 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tıp fakültesi öğrencilerinden aşı kampanyalı mezuniyet töreni

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri mezuniyet törenlerinde "aşı kampanyası" düzenledi.

Üniversitenin Esenboğa kampüsündeki mezuniyet programında, öğrenciler ve aileleri Kovid-19 aşısı oldu.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, yaptığı açıklamada, mezuniyet programında öğrencilerin ve ailelerinin aşı olması için üniversitede stant kurulduğunu belirtti.

Aydınlı, "Burada 10 gün boyunca mezuniyet olacak. Bunun için açık bir alan tercih ettik. Aşıyla beraber mezuniyetleri yapacağız. Böylece mezuniyet vesilesiyle aşı kampanyasına üniversite olarak katkıda bulunacağız. Tüm Türkiye'ye, bu tür imkanları olan bütün üniversitelere örnek olalım istedik." diye konuştu.

Öğrencilerin aşı olmasının ardından program, protokol konuşmaları ve mezuniyet töreniyle devam etti.

Tıp fakültesi öğrencilerinden aşı kampanyalı mezuniyet töreni

Tıp fakültesi öğrencilerinden aşı kampanyalı mezuniyet töreni

Tıp fakültesi öğrencilerinden aşı kampanyalı mezuniyet töreni

Tıp fakültesi öğrencilerinden aşı kampanyalı mezuniyet töreni

Tıp fakültesi öğrencilerinden aşı kampanyalı mezuniyet töreni

Tıp fakültesi öğrencilerinden aşı kampanyalı mezuniyet töreni
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