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Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

09.07.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yapmak için bekleyen tır şoförleri, Kurban Bayramı'nı ailelerinden uzakta geçirmenin burukluğunu yaşıyor.

Sınır kapısından çıkış yapmak için direksiyon başında bekleyen tır şoförleri, aileleri ve sevdikleriyle telefonda görüşerek bayramlaştı.

Tır parkındaki sürücüler birbirlerinin de bayramını kutladı.

Farklı şehirlerden aldıkları yüklerle yola çıkan Deniz ailesinin üyeleri de Kapıkule Sınır Kapısı'nda denk geldi.

Baba Hamza Deniz ve oğulları Bahattin ve Muhammet Deniz tır parkında bayramlaştı.

Hamza Deniz, oğullarıyla sınırda denk gelmelerinin büyük mutluluk olduğunu birbirileriyle bayramlaştıklarını ifade ederek, "Hep denk gelemeyiz ama bayramın bereketiyle oğullarımla karşılaştım, annelerini de arayıp telefonla tebrik ettik" dedi.

- "Yıllardır bu şeklide geçiyor bayramlarımız"

İstanbul'dan Kosova'ya yük taşıyan tır şoförü Erden Efir, her bayram olduğu gibi bu bayramın da yollarda geçtiğini söyledi.

Buruk bir bayram geçirdiğini belirten Efir, "Ekmek parası, hayatımız yollarda geçiyor. Yakınlarımı telefonla arayarak bayramlaştım. İşimiz bu, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Yıllardır bu şeklide geçiyor bayramlarımız." diye konuştu.

Tır şoförü Bayram Mehmet de bayramda İzmir'den Almanya'ya yük götürdüğünü belirterek, "Bayramlar yollarda geçiyor. Bu bayramı da yolda karşıladık. Ailemizle telefonda, uzaktan uzağa bayramlaştık." ifadelerini kullandı.

Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Tır şoförü baba ve iki oğlu, denk geldikleri Kapıkule'de bayramlaştı

Kapıkule'de bayramlaşma

Kapıkule'de bayramlaşma

Kapıkule'de bayramlaşma

Kapıkule'de bayramlaşma

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Anahtar Kelimeler:
bayramlar kapıkule tır şöförü

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